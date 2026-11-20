Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hyperscale Data ein Ergebnis je Aktie von -1,950 USD vermeldet.

Hyperscale Data hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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