Hyperscale Data mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Hyperscale Data hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hyperscale Data ein Ergebnis je Aktie von -1,950 USD vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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