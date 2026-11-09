Hypoport: Das bedeuten die Zahlen für die Aktie

Hypoport hat im dritten Quartal solide performt. Aber reicht das aus, um der Aktie nach einem Rebound weiteres Kurspotenzial zu eröffnen?

In einem rückläufigen Gesamtmarkt geht es bei Hypoport solide vorwärts: Im dritten Quartal hat der Rohertrag um 4 Prozent auf 69,5 Mio. Euro zugelegt und das EBIT konnte dank weiterer Verbesserungen in der Effizienz und den Kostenstrukturen sogar um 42 Prozent auf 10,8 Mio. Euro ausgeweitet werden. Nach neun Monaten stehen damit ein Rohertrag von 207 Mio. Euro (+5 Prozent) und ein EBIT von 30,1 Mio. Euro (+27 Prozent) in den Büchern. Das Unternehmen ist damit auf Kurs, die Jahresprognose, die einen Rohertrag von mindestens 280 Mio. Euro und ein EBIT von 40 bis 55 Mio. Euro vorsieht, in etwa am unteren Ende zu erfüllen – mehr aber auch nicht. Bei einem Konsens-KGV für 2026 von knapp 20 zu einem Kurs von 85,50 Euro eröffnet das für die Aktie keinen größeren Spielraum nach oben. Das Papier wird allerdings dann hochinteressant, wenn eine Zinswende nach unten eine Marktbelebung einleitet, aber noch ist dieses Szenario nicht absehbar.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.373 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 07.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 09.11.26 um 09:00 Uhr.

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