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Hypoport: Das belastet den Kurs noch

29.05.26 06:55 Uhr

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Hypoport: Das belastet den Kurs noch | finanzen.net

Bei der Aktie von Hypoport macht die Bodenbildung Fortschritte. Die Aufwärtsdynamik des Kurses wird allerdings noch durch einen Belastungsfaktor ausgebremst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
86,30 EUR -0,05 EUR -0,06%
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Mit den Q1-Zahlen war Hypoport eine positive Überraschung gelungen. Zwar war das Umsatz- und Rohertragswachstum mit 6 bzw. 8 Prozent nur moderat, aber das EBIT und das Nettoergebnis konnten um 40 Prozent bzw. sogar etwas mehr gesteigert werden. Chapeau!

EBIT-Ziel erreichbar

Im Gesamtjahr soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern von 33 Mio. Euro in 2025 auf 40 bis 55 Mio. Euro zulegen. Nach 12,1 Mio. Euro in den ersten drei Monaten scheint das prinzipiell nicht zu ambitioniert. Die Analysten taxieren das EBIT im aktuellen Jahr inzwischen auf 45 Mio. Euro (Stand 28.05.), daraus ergibt auch ein deutlicher Zuwachs beim Nettoergebnis und bei einem Kurs von 85,90 Euro ein Konsens-KGV26 von 18,5.

Bewertung bietet Potenzial

Für 2027 sehen die Konsensschätzungen einen weiteren EBIT-Anstieg auf 61,4 Mio. Euro vor, was den Gewinn je Aktie auf 6,17 Euro treiben könnte und mit einem KGV27 von 13,5 korrespondiert. Das lässt bewertungstechnisch durchaus Potenzial nach oben.

Aktie hängt noch fest

Und trotzdem kommt die Aktie nicht richtig vom Fleck – und das hat einen durchaus nachvollziehbaren Grund. Denn durch den Irankrieg und die Marktfolgen haben…

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