Hypoport: Das ist der Nutznießer sinkender Zinsen und einer anziehenden Nachfrage nach Immobilien!

Mit den sinkenden Zinsen im Rücken steht der deutsche Immobilienmarkt vor einer Erholung. Hypoport hat mit seinen digitalen Plattformen für die Vermittlung von Immobilienfinanzierungen in der Krise an Marktanteilen gewonnen und steigerte das Transaktionsvolumen des B2B-Marktplatzes Europace um 27 % im Jahr 2024. Ab 2025 ist bei Hypoport mit einer Zunahme der Ertragsdynamik zu rechnen, was die Aktie zu einem Favoriten macht.