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Hypoport: Das sieht jetzt sehr verlockend aus

15.05.26 07:41 Uhr

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Hypoport: Das sieht jetzt sehr verlockend aus | finanzen.net

Hypoport hat die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Nach eher durchwachsenen Transaktionszahlen konnte das Unternehmen mit den Ergebnissen positiv überraschen.

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Die operativen Kennzahlen für das erste Quartal von Hypoport waren nicht rundum überzeugend. Zwar gab in den beiden Segmenten Financing und Insurance Platforms durchweg solide zweistellige Zuwächse (in einem Fall sogar dreistellige), aber im wichtigen Bereich Real Estate & Mortgage Platforms stagnierte das Volumen der großen Europace-Plattform – allerdings in Relation zu einem starken Vorjahreswert.

Eine positive Überraschung

Was das Unternehmen daraus ergebnistechnisch gemacht hat, stellt allerdings eine positive Überraschung dar. So konnte Hypoport den Umsatz immerhin um 6 Prozent auf 169,3 Mio. Euro und den Rohertrag leicht überproportional um 8 Prozent auf 71 Mio. Euro steigern. Zusammen mit Effizienzsteigerungsmaßnahmen reichte das aus für eine deutliche Gewinnverbesserung: Während sich das EBIT um 40 Prozent auf 12,1 Mio. Euro erhöhte, konnte das Nettoergebnis um 42 Prozent auf 7,8 Mio. Euro ausgeweitet werden.

Prognose im Blick

Das ist für die Aktie eine gute Nachricht, denn…

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