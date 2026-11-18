Mit den Quartalszahlen hat Hypoport keine neuen Hiobsbotschaften geliefert, und die Aktie hat prompt einen kräftigen Erholungsversuch gestartet. Dass dieser vorerst ausgebremst wurde, schmälert seine Aussagekraft kaum.

Manchmal ist es eine gute Nachricht, wenn es keine schlechte gibt. Die operativen Performancedaten von Hypoport hatten schon im Vorfeld der Quartalszahlen gezeigt, dass das Unternehmen weiter mit widrigen Marktbedingungen im Bereich der Immobilienkredite kämpft. Das Transaktionsvolumen auf der wichtigen Europace-Plattform hatte im dritten Quartal daher lediglich um 1 Prozent zugelegt und auf Neunmonatsbasis stagniert.

Unterwegs in Richtung Prognose

Immerhin: Das bedeutet in einem rückläufigen Markt Anteilsgewinne. Das kombiniert das Unternehmen mit weiteren Bemühungen um Effizienzfortschritte im Konzern, die sich deutlich positiv in den Ergebniskennzahlen niederschlagen. So konnte der Rohertrag in den ersten neun Monaten zwar nur um 5 Prozent auf 207 Mio. Euro ausgeweitet werden, aber das EBIT hat zugleich um 27 Prozent auf 30,1 Mio. Euro zugelegt. Damit ist das Unternehmen im Großen und Ganzen in Richtung der Prognose unterwegs, die einen Rohertrag von mindestens 280 Mio. Euro und ein EBIT von 40 bis 55 Mio. Euro vorsieht, wobei es beim EBIT eher auf einen Wert am unteren Ende hinausläuft.

Kräftige Erholung

Das hat aber gereicht, um der gerupften Aktie eine kräftige Erholung zu ermöglichen. Hilfreich waren dabei auch positive Reaktionen der Analysten von Berenberg und der Deutschen Bank auf die Zahlen sowie das vorläufige Ende des Aufwärtstrends bei den Zinsen, das sich in einem Abschlag bei der deutschen Umlaufrendite vom Jahreshoch bei mehr als 3,6 Prozent im September auf aktuell 3,36 Prozent widerspiegelt.

Interessantes Spekulationsobjekt

Weiter sinkende Zinsen könnten den Immobilienkreditmarkt beleben – dafür ist die Aktie von Hypoport ein interessantes Spekulationsobjekt. Mit dem kräftigen Rebound hat sich der Absacker auf ein Jahrestief im Oktober als falscher Ausbruch nach unten erwiesen, nun hat das Papier ein Doppeltief im Jahresverlauf ausgebildet und damit den Boden, der sich in einer volatilen Seitwärtskonsolidierung seit Februar ausgebildet hat, gestärkt. Der kürzlich versuchte Ausbruch nach oben aus diesem Korridor ist im November gleichwohl auch vorerst gescheitert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden – insbesondere, falls die Marktzinsen weiter fallen und die Hoffnung auf eine höhere Dynamik am Immobilienmarkt nähren.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.388 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 14.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 18.11.26 um 9:08 Uhr.

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