DAX25.072 +1,8%Est506.287 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 +5,5%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.795 +0,3%Euro1,1609 ±0,0%Öl82,89 -4,5%Gold4.313 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Warner, Paramount, Rheinmetall, Allianz, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
DAX springt über 25.000-Punkte-Marke - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung DAX springt über 25.000-Punkte-Marke - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung
So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hypoport: Deutliche Fortschritte bei der Profitabilität

15.06.26 08:36 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
81,35 EUR 2,75 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hypoport betreibt mehrere Plattformen, die die Digitalisierung von Geschäftsabschlüssen in der Immobilien-, Versicherungs- und Finanzwirtschaft vorantreiben. Die Rahmenbedingungen sind derzeit weiterhin nicht leicht, insbesondere im Immobiliengeschäft, das unter relativ hohen Zinsen leidet. Trotzdem sind bei dem Unternehmen gute Fortschritte erkennbar, die die stark gefallene Aktie interessant machen. 

Hypoport agiert als Holdinggesellschaft für ein breites Konglomerat von Technologieunternehmen, die für die drei Bereiche Real Estate & Mortgage, Financing und Insurance Plattformen und Lösungen anbieten, mit denen die Digitalisierung von Abschlüssen in den Branchen vorangetrieben wird. Das erste Segment ist mit einem Umsatz von 127 Mio. Euro im ersten Quartal 2026 (75 % des Konzerns) und einem EBIT-Beitrag von 14 Mio. Euro klar das wichtigste Standbein. Hypoport bietet hier u.a. die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte an. Die anderen beiden Bereiche [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen