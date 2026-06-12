Hypoport: Deutliche Fortschritte bei der Profitabilität

Hypoport betreibt mehrere Plattformen, die die Digitalisierung von Geschäftsabschlüssen in der Immobilien-, Versicherungs- und Finanzwirtschaft vorantreiben. Die Rahmenbedingungen sind derzeit weiterhin nicht leicht, insbesondere im Immobiliengeschäft, das unter relativ hohen Zinsen leidet. Trotzdem sind bei dem Unternehmen gute Fortschritte erkennbar, die die stark gefallene Aktie interessant machen.

Hypoport agiert als Holdinggesellschaft für ein breites Konglomerat von Technologieunternehmen, die für die drei Bereiche Real Estate & Mortgage, Financing und Insurance Plattformen und Lösungen anbieten, mit denen die Digitalisierung von Abschlüssen in den Branchen vorangetrieben wird. Das erste Segment ist mit einem Umsatz von 127 Mio. Euro im ersten Quartal 2026 (75 % des Konzerns) und einem EBIT-Beitrag von 14 Mio. Euro klar das wichtigste Standbein. Hypoport bietet hier u.a. die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte an. Die anderen beiden Bereiche [...]

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