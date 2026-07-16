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Hypoport: Es fehlt der Schwung

16.07.26 10:31 Uhr

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Hypoport: Es fehlt der Schwung | finanzen.net

Die Bodenbildung der Aktie von Hypoport sieht weiter gut aus. Nur fehlt im Moment leider der operative Schwung für einen Ausbruch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
86,35 EUR -2,75 EUR -3,09%
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Hypoport hat die Transaktionszahlen für das zweite Quartal und das gesamte erste Halbjahr vorgelegt. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung mit dem Ausbruch des Irankriegs bleibt der Trend im Immobiliengeschäft verhalten, vor allem die größte Plattform Europace konnte sowohl zwischen April und Juni als auch in den ersten sechs Monaten insgesamt nur das Vorjahresvolumen erreichen. Auch in anderen Bereichen dämpft die Marktschwäche teilweise die Dynamik. Das reicht insgesamt noch nicht, um der Aktie neuen Schwung zu geben. Die Anleger könnten reserviert bleiben, bis sich eine deutliche Belebung im operativen Geschäft zeigt.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.520 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 11.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 16.07.26 um 10:29 Uhr.

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