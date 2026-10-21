Hypoport: Jetzt kommt es auf die Zinsen an

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Hypoport hat für das dritte Quartal operative Kennzahlen vorgelegt, die zwar nicht glänzen, aber besser ausgefallen sind als erwartet. An der Börse hat das ein Chartsignal ausgelöst, das oftmals eine stärkere Bewegung nach sich zieht.

Manchmal ist es eine gute Nachricht, dass es nicht schlechter geworden ist. So bei Hypoport, deren operative Kennzahlen für das dritte Quartal zwar nicht besonders gut ausgefallen sind, aber besser als erwartet. Das Transaktionsvolumen auf der wichtigsten Plattform Europace hat im Zeitraum von Juli bis September um 1 Prozent auf 19,0 Mrd. Euro zugelegt und somit nach neun Monaten bei 57,3 Mrd. Euro in etwa stagniert. Da der Gesamtmarkt aber seit dem Frühjahr rückläufig war, ist das durchaus eine beachtliche Leistung.

Falscher Ausbruch bei der Aktie

Am Markt wurde das zuletzt in Form einer kräftigen Erholung bei der Aktie gewürdigt. Dieser war charttechnisch von elementarer Bedeutung, denn der Ende September/Anfang Oktober erfolgte Ausbruch nach unten aus der vorherigen mehrmonatigen Seitwärtsrange hat sich somit zumindest vorerst als falscher Ausbruch erwiesen, was oftmals mit einer stärkeren Bewegung in die Gegenrichtung einhergeht.

Potenzial hängt von der Zinsentwicklung ab

Beim aktuellen Kurs von 79,50 Euro liegt das Konsens-KGV26 aktuell bei knapp 18, das ist nicht überzogen, aber auch nicht günstig. Ein neuer Aufwärtstrend bei der Aktie scheint auf dieser Basis wahrscheinlich, wenn die Marktentwicklung wieder deutlich anzieht. Dafür müsste sich allerdings die Zinslage zumindest etwas entspannen. Das sollte als wichtigster Treiber für die Hypoport-Aktie im Auge behalten werden. Aktuell gibt es keinen Handlungsbedarf in Bezug auf die Aktie.

Während sich die Hypoport-Aktie bereits kräftig erholt hat, verharrt LAIQON trotz operativer Fortschritte weiter auf niedrigem Niveau. Für den nächsten Schritt fehlt aus unserer Sicht nur noch ein Baustein: zum Artikel

Mit der Skepsis des Marktes hat derzeit auch 2G Energy zu kämpfen, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Das Management hat dazu inzwischen Zahlen vorgelegt, die ein deutlich anderes Bild zeichnen und für die Aktie ein kräftiges Erholungspotenzial nahelegen: zum Artikel

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Erstellung am 21.10.26 um 8:01 Uhr.

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