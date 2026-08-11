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Hypoport kauft eigene Aktien für bis zu zehn Millionen Euro zurück

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) kauft eigene Aktien für bis zu zehn Millionen Euro zurück. Aktuell entspreche dies knapp 120.000 Papieren. Die maximale Anzahl zurückgekaufter Aktien dürfe jedoch in keinem Fall ein Gesamtvolumen von 400.000 Anteilscheinen überschreiten, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

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Das Aktienrückkaufprogramm soll im August 2026 beginnen und bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein. Es basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 02. Juni 2026. Die zurückgekauften Aktien sollen zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie für sonstige Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter und Organe verwendet werden.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Hypoport-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um gut drei Prozent zu./he/ajx

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DatumRatingAnalyst
13:21 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
29.07.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
13.05.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG