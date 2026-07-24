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Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn

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Aktien
Hypoport SE
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) hat im zweiten Quartal bei steigendem Rohertrag weniger verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag stieg um knapp fünf Prozent auf 67 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Montagabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen um 1,4 Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Hier machte sich vor allem das schlechte Abschneiden des Bereichs Financing Platforms bemerkbar./he

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DatumRatingAnalyst
09.07.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
13.05.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
17.03.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)