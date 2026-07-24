Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) hat im zweiten Quartal bei steigendem Rohertrag weniger verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag stieg um knapp fünf Prozent auf 67 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Montagabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen um 1,4 Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Hier machte sich vor allem das schlechte Abschneiden des Bereichs Financing Platforms bemerkbar./he
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Hypoport Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)