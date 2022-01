Hypoport SE rechnet 2022 mit weiteren Wachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzdienstleister Hypoport zeigt sich für das angelaufenen Geschäftsjahr 2022 zuversichtlich und erwartet Wachstumsraten "deutlich oberhalb" seiner Märkte. "Durch die mittlerweile hohe Diversifikation unserer Geschäftsmodelle innerhalb der Hypoport-Gruppe sind wir zudem immer weniger abhängig von temporären Entwicklungen auf einzelnen Märkten", erklärte Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE am Mittwoch bei der Veröffentlichung operativer Kennzahlen für 2021.

Im Segment Kreditplattform mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace legte 2021 das Transaktionsvolumen um 14 Prozent zu und das Gesamtvolumen erreichte 102 (Vorjahr: 89,56) Milliarden Euro. In der mit Abstand größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung kletterte das Transaktionsvolumen um 17 Prozent auf 85 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen blieb in einem rückläufigen Marktumfeld bei 13 Milliarden Euro stabil. In der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit stieg das Volumen um 17 Prozent auf 3 Milliarden Euro.

Die im MDAX gelistete Gesellschaft will ihr vorläufiges Ergebnis für 2021 am 14. März vorlegen. Für 2021 rechnet die Hypoport SE mit einem Umsatzplus auf 430 Millionen bis 460 Millionen Euro und einem Wachstum beim EBIT auf 40 Millionen bis 45 Millionen Euro. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen den Umsatz auf 388 Millionen und das EBIT auf 36,2 Millionen Euro gesteigert.

