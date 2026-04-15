Hypoport steigert EBIT und Rohertrag im 1. Quartal

DOW JONES--Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal 2026 Zuwächse bei EBIT und Rohertrag verzeichnet. Wie das SDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, wuchs der Rohertrag auf 71 von 66 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Das EBIT legte auf 12,1 von 8,6 Millionen Euro zu. Die positive Entwicklung wurde von allen drei operativen Segmenten getragen. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms steigerte den Rohertrag auf 43 von 41 Millionen Euro, und das EBIT auf 13,7 (Vorjahr 12,7) Millionen Euro. Im Segment Financing Platforms legte der Rohertrag auf 18 (16) Millionen und das EBIT auf 2,1 (0,5) Millionen Euro zu. Das Segment Insurance Platforms verbuchte 9 (8) Millionen Euro Rohertrag und ein EBIT von 0,6 (0,2) Millionen.

Wer­bung Wer­bung

Die endgültigen Erstquartalsergebnisse legt Hypoport am 11. Mai vor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 13:07 ET (17:07 GMT)