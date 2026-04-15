DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 +1,2%Nas24.609 -1,1%Bitcoin65.037 -1,5%Euro1,1714 -0,1%Öl111,0 +2,5%Gold4.599 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- VAE treten aus OPEC aus -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem Stellar-Investment von vor 1 Jahr verloren So viel hätten Anleger mit einem Stellar-Investment von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hypoport steigert EBIT und Rohertrag im 1. Quartal

28.04.26 19:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
80,35 EUR -0,95 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal 2026 Zuwächse bei EBIT und Rohertrag verzeichnet. Wie das SDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, wuchs der Rohertrag auf 71 von 66 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Das EBIT legte auf 12,1 von 8,6 Millionen Euro zu. Die positive Entwicklung wurde von allen drei operativen Segmenten getragen. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms steigerte den Rohertrag auf 43 von 41 Millionen Euro, und das EBIT auf 13,7 (Vorjahr 12,7) Millionen Euro. Im Segment Financing Platforms legte der Rohertrag auf 18 (16) Millionen und das EBIT auf 2,1 (0,5) Millionen Euro zu. Das Segment Insurance Platforms verbuchte 9 (8) Millionen Euro Rohertrag und ein EBIT von 0,6 (0,2) Millionen.

Die endgültigen Erstquartalsergebnisse legt Hypoport am 11. Mai vor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 13:07 ET (17:07 GMT)

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen