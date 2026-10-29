Hypoport: Zum Scheitern verurteilt

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Mit einem kräftigen Sprung hat die Aktie von Hypoport ein negatives Chartsignal revidiert. Dann ist dem Titel aber die Luft ausgegangen – aus gutem Grund.

Das dritte Quartal hat operativ bei Hypoport ein kleines positives Ausrufezeichen gebracht, denn das Transaktionsvolumen auf der wichtigen Plattform Europace konnte gegen den Markttrend leicht gesteigert werden. Das hat ausgereicht für einen kräftigen Rebound der Aktie, mit dem der Absacker auf ein neues Jahrestief Ende September / Anfang Oktober postwendend korrigiert wurde – das war damit ein klassischer falscher Ausbruch nach unten.

Boden gestärkt, aber kein Aufwärtstrend

Doch der Erholung ist zuletzt die Luft ausgegangen, die Aktie ist stattdessen in eine neue kleine Konsolidierungsphase übergegangen. In Summe wurde damit der in den letzten neun Monaten ausgebildete Boden der Aktie gestärkt, ein neuer Aufwärtstrend zeichnet sich aber noch nicht ab.

Noch keine guten Chancen für höhere Kurse

Wir sehen im Moment dafür weiterhin keine guten Chancen, solange die Marktentwicklung nicht dreht und ein höheres Wachstum bei Europace ermöglicht. Das wird maßgeblich auch am Zinstrend hängen. Bei der deutschen Umlaufrendite hat sich die Lage zuletzt mit einem Rückgang vom Jahreshoch bei über 3,6 Prozent auf jetzt 3,36 Prozent etwas entspannt, was die Kurserholung von Hypoport mit beflügelt haben dürfte. Dennoch liegt das Niveau noch deutlich über den 2,8 Prozent vom Jahresanfang, was Bauvorhaben und Käufe von Bestandsimmobilien entsprechend verteuert.

Fazit

Das Scheitern der Bullen war vorhersehbar. Und ohne stärkeres operatives Wachstum beim Flaggschiff Europace dürfte sich daran wenig ändern. Mit den Quartalszahlen am 9. November kann Hypoport aber idealerweise zumindest zeigen, dass die Effizienzfortschritte trotz der derzeit geringen operativen Dynamik weitere Ergebnisverbesserungen ermöglichen. Das wäre eine weitere Stütze für die Bodenbildung. Wenn dann auch noch das Transaktionsvolumen auf Europace anzieht, wäre das die Mischung für einen neuen Aufwärtstrend.

Bei Hypoport entscheidet der Zinstrend über die Richtung, bei Nordex, Verbio und Co. gibt derzeit der Ölpreis den Takt vor. Beim prominentesten Namen hat die Börse zuletzt allerdings die Notbremse gezogen. zum Artikel

Wie Hypoport tritt auch die Aktie von GESCO auf niedrigem Niveau auf der Stelle – allerdings bei einer ganz anderen Gewinnentwicklung. Dass die Anleger trotzdem zögern, hat eine Vorgeschichte: zum Artikel

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Erstellung am 29.10.26 um 7:59 Uhr.

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