Hyundai Rotem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

20.10.26 06:35 Uhr

Hyundai Rotem hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1618,47 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1819,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hyundai Rotem in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.620,70 Milliarden KRW im Vergleich zu 1.619,63 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net