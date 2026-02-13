DAX25.151 -0,5%Est506.073 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,13 +1,2%Gold5.004 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck
TUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie TUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hyva-Übernahme hilft

JOST Werke-Aktie dennoch im minus: Erwartungen nach starkem Schlussspurt geschlagen

19.02.26 09:25 Uhr
JOST Werke-Aktie sinkt dennoch: Überraschender Schlussspurt! | finanzen.net

Dank eines überraschend starken Schlussquartals hat der Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke die Erwartungen im vergangenen Jahr übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
65,60 EUR 0,90 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Neben dem erzielten Wachstum aus eigener Kraft half dabei die Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva. Schneller als erwartet seien erste Synergien erzielt worden, sagte JOST-Finanzchef Oliver Gantzert am Donnerstag laut Mitteilung in Neu-Isenburg.

Wer­bung

2025 legte der Umsatz der Hessen um 43,5 Prozent auf über 1,53 Milliarden Euro zu. Zwei Prozent des Wachstums schaffte JOST aus eigener Kraft. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 28,6 Prozent auf 145,2 Millionen Euro allerdings nicht so stark, sodass sich die operative Marge von 10,6 auf 9,5 Prozent verschlechterte. Die Kennzahlen lagen durch die Bank über den durchschnittlichen Erwartungen, der vom Unternehmen bereitgestellten Analysten-Schätzungen.

Den Ausblick auf 2026 will JOST bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März vorstellen und dann auch einen Dividendenvorschlag machen.

Im XETRA-Handel notiert die JOST Werke-Aktie zeitweise 0,62 Prozent im Minus bei 64,60 Euro.

/lew/jha/

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf JOST Werke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JOST Werke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JOST Werke

Nachrichten zu JOST Werke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
20.01.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026JOST Werke BuyWarburg Research
13.01.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.01.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026JOST Werke BuyWarburg Research
13.01.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen