I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento stellte am 01.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento ein Ergebnis je Aktie von -0,060 EUR vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,17 Prozent zurück. Hier wurden 6,4 Millionen EUR gegenüber 7,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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