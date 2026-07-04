DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.581 -0,1%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento
2.05 EUR 0.02 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento stellte am 01.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento ein Ergebnis je Aktie von -0,060 EUR vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,17 Prozent zurück. Hier wurden 6,4 Millionen EUR gegenüber 7,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

Werbung

I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.