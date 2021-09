IAA/Continental will bei Nachhaltigkeit und autonomem Fahren punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental will bei Nachhaltigkeit und CO2-Ersparnis in den kommenden Jahren punkten und strebt auch beim autonomen Fahren eine führende Rolle an.

"Schon ab 2022 werden wir Geschäfte mit emissionsfreien Fahrzeugen komplett CO2-neutral stellen - und das weltweit", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer am Montag auf der IAA Mobility in München. "Für 2040 streben wir in allen Werken weltweit einen CO2-Ausstoß von null an. Und das große Ziel‚ vollständig klimaneutral entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu wirtschaften, haben wir uns spätestens für 2050 vorgenommen."

Auf der IAA Mobility präsentiert der Hannoveraner Konzern als Weltneuheit eine Studie eines besonders nachhaltigen Reifens: den Conti GreenConcept. Der Reifen soll mehr als 50 Prozent nachverfolgbare, nachwachsende und recycelte Materialien enthalten. Das Reifenkonzept basiere auf innovativer, ressourcenschonender Leichtbautechnologie und sehe eine Verlängerung der Lebensdauer durch einen erneuerbaren Laufstreifen vor.

Der Anteil der nachwachsenden Rohstoffe soll 35 Prozent betragen, unter anderem sollen Naturkautschuk aus Löwenzahn, Silikat aus der Asche von Reishülsen sowie verschiedene pflanzliche Öle und Harze verwendet werden.

Zusätzlich sollen 17 Prozent wiederverwertete Materialien zum Einsatz kommen, darunter aufbereiteter Stahl und Ruß sowie Polyester aus recycelten PET-Flaschen. Der Rollwiderstand soll deutlich niedriger liegen, internen Messungen zufolge um rund 25 Prozent unter dem eines Reifens mit der Rollwiderstandsklasse A im EU-Reifenlabel.

In den Bereichen assistiertes und automatisiertes Fahren sowie In-Cabin-Monitoring erweitert die Continental AG zunehmend das bereits bestehende Angebot um künstliche Intelligenz wie zum Beispiel Deep-Learning-Methoden sowie mit Know-how aus der Handhabung großer Datenmengen. Der Konzern wolle damit nicht nur wegweisende Produkte und Lösungen für die Mobilität von morgen präsentieren, sondern setze mit ihnen zugleich gezielt Branchenmaßstäbe.

"Die globale Technologieführerschaft im assistierten und automatisierten Fahren ist und bleibt unser Ziel", sagte Setzer.

