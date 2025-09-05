DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.630 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

IAA: Contis Autozuliefersparte Aumovio vor Spin-Off zuversichtlich

08.09.25 15:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,68 EUR 0,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die vor der Abspaltung an die Börse stehende Conti-Autozuliefersparte Aumovio sieht sich gut gerüstet angesichts der schwierigen Bedingungen in der Branche. "Das Geschäft läuft soweit okay", sagte Spartenchef Philipp von Hirschheydt am Montag auf der Branchenmesse IAA Mobility in München. "Man sieht natürlich, in der jetzigen Phase ist jetzt kein übermäßiges Marktwachstum", schränkte er wegen der Schwäche der deutschen Autobauer ein, bei denen das Unternehmen stark vertreten ist. Kosteneinsparungen infolge Tausender Stellenstreichungen haben die lange Zeit chronisch schwache operative Marge von Continentals Autozulieferung jüngst steigen lassen.

Wer­bung

Vor allem in China haben es die deutschen Autohersteller derzeit schwer. Hirschheydt ist aber dank Neuaufträgen optimistisch. "In China läuft's auch gut für uns. Das ist natürlich ein brutal harter Wettbewerb da. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir da gute Chancen haben", sagte der Manager. "Wir gewinnen auch ordentlich Aufträge mit chinesischen Herstellern. Wir haben jetzt die ersten Aufträge auch mit chinesischen Herstellern, die hier nach Europa gekommen sind, mit Chery in Spanien zum Beispiel."

Der DAX-Konzern Continental will sein Geschäft mit der Zulieferung von Autoteilen an die Hersteller in der kommenden Woche am 18. September via eines reinen Spin-Offs an der Börse auf eigene Beine stellen. Dann erhalten Anleger für je zwei Conti-Aktien eine Aumovio-Aktie ins Depot gebucht. Danach agieren die Konzerne getrennt voneinander. In dieser Woche soll der offizielle Börsenprospekt mit Details zur Trennung veröffentlicht werden.

Conti hatte vor einigen Jahren bereits seine Antriebssparte unter dem Namen Vitesco abgespalten, die mittlerweile unter das Dach des fränkischen Zulieferers Schaeffler geschlüpft ist. Die Industriellenfamilie Schaeffler ist mit 46 Prozent Anteil Großaktionär von Conti und hat sich verpflichtet, für eine Haltefrist von sechs Monaten auch keine Anteile an Aumovio zu reduzieren./men/nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
15:46Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Continental OverweightBarclays Capital
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental BuyUBS AG
04.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15:46Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Continental OverweightBarclays Capital
04.09.2025Continental BuyUBS AG
04.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen