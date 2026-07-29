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IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Juli

DOW JONES--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Juli gesunken. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ging um 0,2 Punkte im Vergleich zum Vormonat auf 99,4 Punkte zurück. Das European Labour Market Barometer trat im Juli auf der Stelle und hielt sich mit 100,1 Punkten oberhalb der neutralen Marke von 100 Punkten.

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"Die Arbeitslosigkeit steigt seit vier Jahren, aber lange gab es trotzdem noch einen positiven Beschäftigungsausblick", sagte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB. "Angesichts von Wirtschaftskrise und demographischer Schrumpfung reicht es dafür mittlerweile nicht mehr." Die jüngste Eskalation in Nahost mit neuen Ölpreisanstiegen stelle zudem eine zusätzliche Belastung dar.

Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers in Deutschland sank im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 99,4 Punkte. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit stieg dagegen um 0,1 auf ebenfalls 99,4 Punkte. Beide Komponenten des Frühindikators liegen erstmals außerhalb der Pandemie gleichauf.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 03:42 ET (07:42 GMT)