IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Oktober weiter

Heute im Fokus

Neues Glyphosat-Urteil gegen Bayer in den USA. BASF-Beteiligung Wintershall DEA bekommt niedrigere Gaspreise zu spüren. Jefferies reduziert Ziel für Porsche AG. Borussia Dortmunds Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. Vodafone steht offenbar kurz vor milliardenschwerem Anteilsverkauf in Spanien. Volkswagen-Tochter Seat will Marke mit preiswertem E-Auto erhalten.