IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt zum vierten Mal in Folge

NÜRNBERG (Dow Jones)--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Februar zum vierten Mal in Serie gestiegen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erhöhte sich um 0,4 Punkte auf 103,3 Zähler. Der Index notiert damit deutlich über der neutralen Marke von 100 und zeigt eine positive Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes an.

"Die Arbeitsagenturen blicken zunehmend optimistisch in die Zukunft", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. "Die Arbeitsmarktaussichten in Deutschland hellen sich weiter auf."

Die Beschäftigungskomponente des Arbeitsmarktbarometers nahm im Februar leicht um 0,1 Punkte zu. Damit liegt sie bei 104,9 Punkten, was weiterhin ein starkes Wachstum der Beschäftigung signalisiert.

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit stieg hingegen deutlich um 0,8 Punkte auf 101,8 Punkte und signalisiert einen Rückgang der Arbeitslosigkeit.

"Durch die Registrierung der ukrainischen Geflüchteten war die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr vorübergehend angestiegen, aber mit der zunehmenden Integration in Arbeit geht es jetzt mehr und mehr in die andere Richtung", erklärte Weber.

Beim European Labour Market Barometer gab es eine Trendwende. Es lag im Februar nach dem zweiten Anstieg in Folge bei 101,1 Punkten - eine Steigerung von 0,6 Punkten im Vergleich zum Vormonat. "Seit Jahresbeginn haben sich die Perspektiven für die europäischen Arbeitsmärkte klar verbessert", sagte Weber. Dennoch seien die positiven Erwartungen in Deutschland denen in Europa derzeit enteilt. Für alle Länder bestünden im Falle einer weiteren geopolitischen Eskalation aber erhebliche Risiken.

