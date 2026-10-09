DAX 25.051 +1,0%ESt50 6.174 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,06 +1,6%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.668 +1,1%Euro 1,1216 +0,0%Öl 103,0 -1,2%Gold 4.181 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

IAB: Beschäftigung wächst 2027 nur in drei Bundesländern

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Im nächsten Jahr wird es laut einer aktuellen Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einem Großteil der deutschen Bundesländer zu einem Beschäftigungsrückgang kommen. "Einzig Berlin mit 0,7 Prozent sowie Brandenburg und Niedersachsen mit jeweils 0,1 Prozent erzielen noch Beschäftigungszuwächse", heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeitslosigkeit werde in zehn Bundesländern steigen. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Regionalprognose des IAB hervor.

Werbung

Die aktuelle Regionalprognose zeigt sowohl für West- als auch Ostdeutschland einen Beschäftigungsrückgang von 0,1 Prozent. Die stärksten Beschäftigungsverluste werden für das Saarland mit 1,3 Prozent, für Thüringen mit 0,7 Prozent sowie für Bremen und Sachsen-Anhalt mit jeweils 0,6 Prozent erwartet. Rückläufige Arbeitslosenzahlen werden hingegen für Mecklenburg-Vorpommern (minus 3,9 Prozent) und Thüringen (minus 1,8 Prozent) erwartet. Auch für Saarland, Bayern, Brandenburg und Bremen rechnet das IAB mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen.

Die stärksten Zuwächse bei der Arbeitslosigkeit werden für Sachsen (plus 1,9 Prozent), gefolgt von Berlin mit (plus 1,8 Prozent) und Schleswig-Holstein (plus 1,7 Prozent) prognostiziert. "Trotz verbesserter Konjunkturaussichten zeigt sich auf den regionalen Arbeitsmärkten noch keine generelle Trendwende", so IAB-Forscherin Anja Rossen.

Auf Ebene der Bundesländer weist nach wie vor Bayern mit 4,1 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote auf, während die Stadtstaaten Bremen mit 11,3 Prozent und Berlin mit 10,6 Prozent weiterhin durch die höchsten Quoten gekennzeichnet sind. In sieben der 16 Bundesländer entspricht die Arbeitslosenquote 2027 der des Vorjahres. Die stärkste Veränderung mit einem Rückgang von 0,3 Prozentpunkten auf 7,6 Prozent wird für Mecklenburg-Vorpommern erwartet.

Werbung

Sinkende Beschäftigungszahlen und steigende Arbeitslosigkeit verzeichnen laut IAB besonders Regionen, in denen das Verarbeitende Gewerbe stark vertreten ist. "Die ungünstige Lage im Verarbeitenden Gewerbe ist auf die strukturellen Herausforderungen in der Branche zurückzuführen, denen die jüngste konjunkturelle Aufhellung bisher zu wenig entgegensetzen kann", erläutert IAB-Forscherin Sarah Kuhn.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.