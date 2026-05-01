IAB: Flaute am deutschen Arbeitsmarkt hält an

DOW JONES--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer hat im Mai den ersten Anstieg seit einem halben Jahr verzeichnet. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf nun 99,6 Punkte. Das European Labour Market Barometer stagnierte im Mai und blieb mit 100,1 Punkten weiterhin leicht über der neutralen Marke von 100 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

"Einen Einbruch gibt es am Arbeitsmarkt nicht, einen Durchbruch aber auch nicht. Dafür bräuchten wir mehr Bewegung und neue Jobs", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in Deutschland gewann nach einem kleinen Zuwachs um 0,1 Punkte im Mai auf 99,0 Punkte, was signalisierte, dass die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit weiter im pessimistischen Bereich liegt.

Die Beschäftigungskomponente stagnierte im Vergleich zum Vormonat und liegt bei 100,1 Punkten, womit die Beschäftigung zwar auf insgesamt stabile Werte hindeutete, der Ausblick dennoch auf seinem bislang schwächsten Stand außerhalb der Pandemie liegt. "Grund dafür sind insbesondere die starken Jobverluste in der Industrie", so das IAB.

Das European Labour Market Barometer verharrt auf dem Vormonatsniveau stagniert bei 100,1 Punkten und liegt damit weiter leicht über dem neutralen Wert von 100 Punkten. "Die europäischen Arbeitsmärkte haben keine klare Richtung. Erholungsfaktoren und Rückschläge wie der Ölpreisschock gleichen sich aus", erklärte Weber.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 03:40 ET (07:40 GMT)