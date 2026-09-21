IAB-Studie: Rüstung kann Jobverluste nicht ausgleichen

21.09.26 10:32 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die deutsche Rüstungsindustrie ist einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge bisher nicht in der Lage, Jobverluste in anderen Industriebranchen wie etwa Automobil aufzufangen. Im vergangenen Jahr seien bundesweit nur rund 1.100 Beschäftigte von anderen Industriebranchen in die Rüstungsindustrie gewechselt, sagte der IAB-Forscher Enzo Weber, gemeinsam mit seiner Kollegin Yasemin Yilmaz Autor der Studie - drei Mal so viele wie noch vor 2020. Auch von außerhalb der Industrie seien mit 1.400 Menschen doppelt so viele wie vor Beginn der Krise in die Rüstung gewechselt. Dagegen seien aber 23.000 Industriebeschäftigte in die öffentliche Verwaltung oder Sozialversicherung gewechselt.

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Druck durch Transformation

Insgesamt sei die Industriebeschäftigung deutlich gesunken, weil deutlich weniger Jobs neu geschaffen worden seien. Die deutsche Industrie verliert derzeit monatlich rund 15.000 Jobs. "Neben den Energiekrisen setzen die Transformation angestammter Geschäftsfelder und die Umwälzungen im Handel mit China und den USA die Industrie unter Druck", resümiert die Studie. "Investitionen sinken seit Jahren, Gründungen sind auf dem Tiefpunkt - es werden so wenige Stellen geschaffen wie noch nie."

Arbeitsmarkt in Bewegung setzen

Es bedürfe nun politischer Impulse, um den Arbeitsmarkt anzuregen. "Den Arbeitsmarkt in Bewegung zu setzen und berufliche Weiterentwicklung voranzubringen - das sind zentrale Reformen für Wohlstand und neue Wertschöpfung", betonte Weber angesichts der aktuellen politischen Debatte um die Sozialstaatsreformen der Bundesregierung.

Derzeit bewege sich der Arbeitsmarkt in der Industrie kaum. "Eine erfolgreiche Transformation aus einer Erneuerungskrise heraus hängt aber an einer durchgreifenden wirtschaftlichen Erneuerung", heißt es in der Studie. "Deshalb müssen alle Register für Weiterentwicklung im Arbeitsmarkt gezogen werden."

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Notwendig sind etwa Flexibilität wie auch Kompetenzentwicklung, damit Beschäftigte sowohl in aufstrebende Bereiche wechseln als auch den Wandel ihrer Tätigkeitsbereiche voranbringen./dm/DP/men