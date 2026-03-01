DAX23.855 -3,2%Est505.805 -3,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.334 -2,5%Euro1,1601 -0,7%Öl81,83 +4,8%Gold5.274 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Investieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten Investieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten
TotalEnergies-Aktie stabil: Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern TotalEnergies-Aktie stabil: Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage

03.03.26 11:01 Uhr

WIEN (dpa-AFX) -

IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage

Wer­bung

Inmitten der Angriffe Israels und der USA gegen den Iran hat die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) neue Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage in Natans bestätigt. Die Organisation geht nicht davon aus, dass Radioaktivität freigesetzt und die Anlage weiter beschädigt worden ist, wie sie mitteilte./mrd/DP/mis