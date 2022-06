IAEA warnt Iran vor Aus für Atomabkommen

Wien (Reuters) - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) warnt den Iran wegen des Abbaus von Überwachungskameras an Nuklearanlagen vor einem endgültigen Aus des Atomabkommens.

Der Iran entferne im Wesentlichen alle zusätzlichen Überwachungsgeräte, die im Rahmen des Abkommens von 2015 installiert worden seien, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag am Sitz der UN-Behörde in Wien. Es blieben nur noch drei bis vier Wochen, um die Kameras wieder zu installieren und eine Kontinuität der Erkenntnisse über die Nuklear-Aktivitäten des Iran aufrechtzuerhalten. Dann werde es wohl unmöglich, das Abkommen wieder aufleben zu lassen. "Ich denke, das wäre ein fataler Schlag", sagte Grossi auf die Frage zu den Folgen, wenn zumindest ein Teil der am Donnerstag entfernten Überwachungsausrüstung nicht innerhalb des genannten Zeitfensters wieder aufgebaut werde.

Der Streit mit dem Iran über sein Atomprogramm hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Der Iran erklärte am Mittwoch, zwei Überwachungskameras der IAEA in einer Urananreicherungsanlage entfernt zu haben. Die USA sprachen umgehend von einem sehr bedauerlichen Vorgang, der kontraproduktiv für eine diplomatische Lösung des Konflikts sei. Der Gouverneursrat der IAEA verabschiedete am Mittwochabend eine Resolution, in der er sich tief besorgt wegen des mangelnden Willens des Irans zur Zusammenarbeit zeigt. Kurz zuvor hatte die Organisation mitgeteilt, der Iran habe damit begonnen, die unterirdischen Anlagen in Natans zur Anreicherung von Uran mit neuen Zentrifugen zu erweitern.

Die indirekten Gespräche zwischen dem Iran, den USA und weiteren Staaten über eine Wiederbelebung des Abkommens ziehen sich in die Länge. Die USA hatten die Vereinbarung 2018 unter ihrem damaligen Präsidenten Donald Trump aufgekündigt und erneut Sanktionen gegen den Iran verhängt. Daraufhin hielt sich der Iran seinerseits nicht mehr an alle Auflagen. Die anderen Unterzeichnerstaaten Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China hielten an der Vereinbarung fest, mit der verhindert werden soll, dass der Iran Atomwaffen baut. Die Regierung in Teheran dementiert solche Absichten.