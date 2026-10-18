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IBC Advanced Alloys gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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IBC Advanced Alloys Corp
0.17 CAD 0.02 CAD 9.68 %
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IBC Advanced Alloys stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IBC Advanced Alloys ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,76 Prozent auf 26,95 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,78 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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