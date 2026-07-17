Iberdrola kauft finnischen Netzbetreiber Caruna für 2,1 Mrd Euro
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Von Joshua Kirby
DOW JONES--Iberdrola baut seine Präsenz in Finnland mit einem milliardenschweren Zukauf aus. Wie der spanische Energiekonzern mitteilte, übernimmt er eine Mehrheit von 80 Prozent an dem wichtigsten finnischen Stromnetzbetreiber Caruna für 2,01 Milliarden Euro.
Die Caruna Group gehört derzeit einer niederländischen Gesellschaft, die von dem Ontario Teachers' Pension Plan und dem Finanzinvestor KKR kontrolliert wird.
Der Abschluss des Deals ist nach Genehmigung durch die Kartellbehörden für Ende des Jahres oder Anfang 2027 geplant. Die Hälfte des Kaufpreises wird bei Abschluss gezahlt, der Rest innerhalb von 30 Monaten danach.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 13:27 ET (17:27 GMT)
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