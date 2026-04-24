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Iberdrola profitiert von Netzgeschäft - Prognose erhöht

29.04.26 10:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
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BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola (Iberdrola SA) ist etwas besser in das neue Jahr gestartet als erwartet. Der Umsatz ging im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zwar um 4,5 Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg aber um 2,4 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft. Iberdrola übertraf zwar die Erwartungen der Analysten leicht, die Aktie büßte im frühen Handel nach gutem Lauf aber dennoch rund anderthalb Prozent ein.

Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich im ersten Quartal um 11,4 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr will Iberdrola den bereinigten Überschuss um mehr als 8 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr standen knapp 6,3 Milliarden Euro zu Buche. Bisher hatte der Energiekonzern eine Steigerung von rund 6 Prozent auf über 6,6 Milliarden Euro angepeilt./niw/nas/stk

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