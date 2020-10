Iberdrola-Tochter Avangrid kauft PNM Resources für 4,32 Mrd USD

Von Joshua Kirby

MADRID (Dow Jones)--Die Iberdrola-Tochter Avangrid Inc verstärkt ihr US-Geschäft und kauft den Wettbewerber PNM Resources für rund 4,32 Milliarden US-Dollar. Wie der spanische Stromkonzern Iberdrola mitteilte, wird Avangrid 50,30 US-Dollar je PNM-Resources-Aktie zahlen. Das Board von PNM Resources hat der Übernahme bereits zugestimmt, allerdings müssen die PNM-Aktionäre sowie die Kartellbehörden noch grünes Licht geben.

Avangrid will das Geschäft innerhalb eines Jahres abschließen. PNM Resources versorgt nach eigenen Angaben etwa 790.000 Haushalte und Unternehmen in den US-Bundesstaaten New Mexico und Texas mit Strom.

