Iberdrola will bis 2025 rund 47 Milliarden Euro investieren

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Energieversorger Iberdrola will in den nächsten Jahren kräftig investieren. Das Geld soll vor allem in die Netze und in erneuerbare Energien fließen, wie der Konzern bei der Vorstellung seiner Strategie bis 2025 mitteilte. Zudem will er seinen Gewinn jedes Jahr kräftig steigern, wovon die Aktionäre profitieren sollen.

Die Gesamtinvestitionen sollen sich auf rund 47 Milliarden Euro belaufen, wovon 47 Prozent für die USA vorgesehen sind. In Netze will Iberdrola rund 27 Milliarden Euro stecken, in erneuerbare Energien 17 Milliarden.

Iberdrola will den Gewinn bis 2025 auf 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro steigern - von 4 bis 4,2 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 8 bis 10 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll um 8 bis 9 Prozent im Jahr auf 15,6 bis 17 Milliarden Euro zulegen.

Der Konzern strebt eine Ausschüttungsquote von 65 bis 75 Prozent des Ergebnisses je Aktie an. Minimum soll die Dividende bis 2024 bei 0,46 Euro je Aktie liegen, 2025 liegt die untere Begrenzung bei 0,50 Euro.

Für den Zeitraum von 2026 bis 2030 plant der Konzern mit Investitionen von 65 bis 75 Milliarden Euro. Bis 2030 wird eine Kapazität von mehr als 100 Gigawatt angestrebt.

