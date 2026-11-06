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Rentable Amadeus IT-Investition?

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Amadeus IT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus IT Holding SA
58.96 EUR -0.82 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen

Das Amadeus IT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 56,64 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 17,655 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 59,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.052,97 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 5,30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich zuletzt auf 25,05 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Papiere an der Börse STN war der 28.04.2010. Der Erstkurs des Amadeus IT-Anteils belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.07.22 Amadeus IT Hold Deutsche Bank AG
09.05.22 Amadeus IT Buy UBS AG
06.05.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.22 Amadeus IT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.04.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.

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