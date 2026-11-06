IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingefahren

Rentable Amadeus IT-Investition?

06.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Amadeus IT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Amadeus IT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 56,64 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 17,655 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 59,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.052,97 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 5,30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich zuletzt auf 25,05 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Papiere an der Börse STN war der 28.04.2010. Der Erstkurs des Amadeus IT-Anteils belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net