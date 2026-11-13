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Langfristige Anlage

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Amadeus IT-Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus IT Holding SA
61.90 EUR -0.34 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amadeus IT-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 62,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 160,927 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10.009,66 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,10 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 25,71 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag des Amadeus IT-Papiers an der Börse STN statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Anteils auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.07.22 Amadeus IT Hold Deutsche Bank AG
09.05.22 Amadeus IT Buy UBS AG
06.05.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.22 Amadeus IT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.04.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.

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