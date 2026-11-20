IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amadeus IT gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 41,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,392 Amadeus IT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,07 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 19.11.2026 auf 60,64 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 45,07 Prozent vermehrt.
Der Amadeus IT-Wert an der Börse wurde auf 25,22 Mrd. Euro beziffert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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