Lohnende Amadeus IT-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amadeus IT gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 41,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,392 Amadeus IT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,07 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 19.11.2026 auf 60,64 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 45,07 Prozent vermehrt.

Der Amadeus IT-Wert an der Börse wurde auf 25,22 Mrd. Euro beziffert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net