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IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren verloren

26.06.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Amadeus IT-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus IT Holding SA
51,66 EUR -0,50 EUR -0,96%
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Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63,94 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,564 Amadeus IT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,58 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 25.06.2026 auf 52,16 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,42 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 22,04 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Anteils fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Ein Amadeus IT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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