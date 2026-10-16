IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Amadeus IT-Investment verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amadeus IT-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Amadeus IT-Aktie letztlich bei 60,46 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,540 Amadeus IT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie auf 53,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 888,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,18 Prozent verringert.
Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 22,09 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN war der 28.04.2010. Der Erstkurs der Amadeus IT-Aktie belief sich damals auf 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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