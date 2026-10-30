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Amadeus IT-Performance

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Amadeus IT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus IT Holding SA
56.86 EUR 0.58 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen

Das Amadeus IT-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Amadeus IT-Aktie an diesem Tag 66,50 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,504 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,02 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 29.10.2026 auf 57,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,98 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich zuletzt auf 24,02 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Papiere zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Ein Amadeus IT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.07.22 Amadeus IT Hold Deutsche Bank AG
09.05.22 Amadeus IT Buy UBS AG
06.05.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.22 Amadeus IT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.04.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.

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