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IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus IT Holding SA
51.48 EUR -0.06 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Amadeus IT-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amadeus IT-Papier bei 56,26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,777 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 51,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,15 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,85 Prozent verringert.

Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,77 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs des Amadeus IT-Papiers bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.07.22 Amadeus IT Hold Deutsche Bank AG
09.05.22 Amadeus IT Buy UBS AG
06.05.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.22 Amadeus IT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.04.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.

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