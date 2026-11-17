Banco de Sabadell SA-Anlage im Blick

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banco de Sabadell SA-Aktie bei 0,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 155,231 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 3,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 583,67 EUR wert. Mit einer Performance von +483,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 17,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net