IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Bankinter, eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 27.10.2021 wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bankinter,-Aktie an diesem Tag 4,71 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Bankinter,-Aktie investierten, hätten nun 212,404 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (14,10 EUR), wäre die Investition nun 2.993,84 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 199,38 Prozent.
Alle Bankinter,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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