IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurde die CAIXABANK-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,96 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 111,557 CAIXABANK-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CAIXABANK-Papiere wären am 15.10.2026 1.328,09 EUR wert, da der Schlussstand 11,91 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 32,81 Prozent vermehrt.
CAIXABANK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 82,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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