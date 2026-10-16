DAX 25.630 +1,0%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,90 -0,9%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.933 -0,4%Euro 1,1252 +0,3%Öl 105,1 -0,8%Gold 4.181 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Investition

IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CAIXABANK S.A.
11.87 EUR 0.10 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die CAIXABANK-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,96 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 111,557 CAIXABANK-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CAIXABANK-Papiere wären am 15.10.2026 1.328,09 EUR wert, da der Schlussstand 11,91 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 32,81 Prozent vermehrt.

CAIXABANK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 82,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle CAIXABANK Aktie News

Werbung

CAIXABANK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CAIXABANK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.12 CAIXABANK reduce Nomura
29.10.12 CAIXABANK neutral UBS AG
21.09.12 CAIXABANK sell Société Générale Group S.A. (SG)
02.08.12 CAIXABANK underperform Exane-BNP Paribas SA
30.07.12 CAIXABANK neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.