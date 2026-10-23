IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades CAIXABANK-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 3,74 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 2.670,940 CAIXABANK-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 11,13 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29.727,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197,28 Prozent gesteigert.
CAIXABANK wurde am Markt mit 82,15 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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