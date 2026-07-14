IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient

Rentable CAIXABANK-Anlage?

17.07.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.07.2016 wurde das CAIXABANK-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,14 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,724 Anteilen. Die gehaltenen CAIXABANK-Papiere wären am 16.07.2026 582,89 EUR wert, da der Schlussstand 12,48 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 582,89 EUR, was einer positiven Performance von 482,89 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich zuletzt auf 85,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net