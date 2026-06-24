IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren eingebracht

Cellnex Telecom-Investition

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.07.2016 wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Cellnex Telecom-Anteile an diesem Tag bei 10,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 920,992 Cellnex Telecom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 24.083,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,15 EUR belief. Mit einer Performance von +140,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 18,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net