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IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren gekostet

22.04.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cellnex Telecom-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A.
28,19 EUR -0,68 EUR -2,36%
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Vor 3 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 38,04 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,288 Cellnex Telecom-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 740,01 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Anteils am 21.04.2026 auf 28,15 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 26,00 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 19,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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