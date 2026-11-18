IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Cellnex Telecom-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,30 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 97,102 Cellnex Telecom-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.497,47 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 17.11.2026 auf 25,72 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 149,75 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Cellnex Telecom einen Börsenwert von 17,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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