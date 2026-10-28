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Lukrative Cellnex Telecom-Investition?

IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A.
25.52 EUR 0.24 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Cellnex Telecom-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,48 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,112 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 25,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 897,12 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,29 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 16,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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