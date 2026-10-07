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IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A.
22.71 EUR 0.11 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen

Am 07.10.2023 wurde die Cellnex Telecom-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29,53 EUR. Wer vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 33,864 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie auf 22,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 774,81 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,52 Prozent eingebüßt.

Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 14,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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