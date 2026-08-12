IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Cellnex Telecom-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, befänden sich nun 1,653 Cellnex Telecom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie auf 26,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 56,12 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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